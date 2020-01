Președintele Dodon anunță reparații de peste jumătate de milion pentru Casa-muzeu Pușkin din Chișinău. Reparația va începe în martie-aprilie curent.

Caza-muzeu Pușkin are în organigramă 33 de unități. Și un buget anual de circa 5 mln lei.

Muzeul Național al Literaturii „Mihail Kogălniceanu” are o organigramă cu 26 de unități. Are un subsol la Casa Uniunii Scriitorilor, o sală de expoziție la etaj (ca să ajungi la expoziții trebuie să treci pe lângă ușierul de la intrare și să urci pe scări în imobilul de birouri al USM), câteva birouri pentru angajați. MNL mai are trei muzee în provincie: Conacul Donici, Conacul Stamate și Casa Vieru. Bugetul anual al MLR e de 1,6 mln lei. Din buget fac parte și cărbunii pentru sobele caselor muzeale. Conacul Stamate e aproape distrus. Au rămas casele auxiliare. Osemintele lui Stamate au rămas îngropate într-un loc, iar crucea de pe mormânt e în altă parte și acoperă altceva decât oseminte umane.

În fondurile MNL-ului sunt cărți tipărite cu mult înainte de nașterea lui Aleksandr Sergheevici Pușkin. Sunt lucrări de Igor Vieru, Aurel David, Mihai Grecu, Andrei Sârbu, Iurie Platon, Valentina Rusu-Ciobanu. A fost și o ediție princeps Antioh Cantemir. În rusă. E suficient o țeavă din subsol să se spargă și tot fondul MNL se duce pe apa sâmbetei. Și atunci veți pune o cruce la Petricani ca amintire a cărților vechi, operelor de artă, documentelor de pe strada 31 august 1989.

Bugetul 2020 al președintelui Dodon e de cca 35 de milioane de lei. În două săptămâni președenția RM cheltuie cât un buget anual al MNL.

Nu-mi place să număr banii altora. Dar parcă sunt al naibii de fără bun-simț, adică ipocrit și cumva antinațional, adică rasist, bugetele, organigramele care se cheltuie: Dodon are 35 de milioane, Pușkin are 5 milioane și un bonus de juma de milion, Kogălniceanu și domnii Donici, Stamate & Vieru au 1,6 milioane tuspatru. Și n-au nici spațiu adecvat pentru un muzeu național.

