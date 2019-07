Gheorghe Mazurașu – noul parlamentar ales în circumscripția electorală „românească” din regiunea Cernăuți, Ucraina

Odată cu canicula care ne pândește ziua, vin și țânțarii care ne fac nopți albe. O rețetă simplu de preparat acasă, care are drept ingredient principal bicarbonatul, te ajută să scapi de ei.

Laptele de capră este consumat de un număr mic de persoane, chiar dacă acesta reprezintă o alegere mult mai sănătoasă, comparativ cu laptele de vacă. Puține persoane știu că laptele de capră are capacitatea de a preveni cancerul și reușește să trateze o mulțime de boli.

Vinetele oferă multe beneficii pentru sănătate. Acestea au puține calorii, fiind ideale pentru slăbit. În plus, vinetele îmbunătățesc circulația și conțin antioxidanți.

Gheorghe Mazurașu a candidat din partea partidului președintelui Volodimir Zelenski. Are 48 de ani și este de profesie jurnalist sportiv. A colaborat cu mai multe ziare și televiziuni ucrainene din Cernăuți. Actualmente administrează câteva site-uri sportive. S-a născut Mazurașu în satul românesc Pasat din ținutul Herței, a absolvit școala de cultură generală din satul Buda Mare.

