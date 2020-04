Gheorghe Zamfir împlinește 79 de ani. Biografia omului care a dus naiul românesc de la Vatican până în Japonia

Celebrul naist Gheorghe Zamfir, interpret, compozitor și muzicolog, s-a născut la 6 aprilie 1941, la Găești, județul Dâmbovița. Este supranumit ”regele naiului”.

Se înscrie, în 1955, la Școala specială de muzică din București (astăzi Liceul de Muzică 'Dinu Lipatti') la clasa profesorului Fănică Luca. În 1959 obține Premiul I și titlul de laureat pe țară. Din acest an datează primele sale melodii înregistrate, compoziții în stil folcloric pe care le-a interpretat cu Orchestra Populară a Radiodifuziunii Române. În 1961, se înscrie la Conservatorul 'Ciprian Porumbescu' din București, pe care îl absolvă cu o dublă specializare în pedagogie (1966) și dirijorat pentru cor și orchestră (1968).

La 24 martie 2005 își susține doctoratul, obținând calificativul Summa cum laude pentru teza intitulată 'Naiul — geneză, evoluție și semnificație', coordonată de profesorul universitar Gheorghe Oprea.

În timpul studenției, din 1966 devine dirijor al ansamblului folcloric 'Ciocârlia' din București, care număra peste 300 de artiști. Cu acest ansamblu s-a bucurat de un mare succes în cadrul numeroaselor turnee pe care le-a făcut atât în țară, cât și în străinătate (Germania, fosta Uniune Sovietică, Elveția, China). Tot în această perioadă înregistrează primul său disc la Electrecord, pe care se află renumitele piese 'Doina de Jale' și 'Doina ca de la Vișina', iar în 1968 este editat cel de-al doilea disc al său.

După demisia de la ansamblul 'Ciocârlia', în 1969, Gheorghe Zamfir începe, în următorul an, marea aventură a vieții sale artistice, continuată și după plecarea în Franța, în anii '80. În 1970, după ce alcătuiește un taraf concertistic, va înregistra un succes extraordinar pe scenele teatrelor pariziene. În 1971 a entuziasmat publicul francez cu cele 45 de recitaluri susținute pe scena teatrului 'Vieux Colombier', cântând pentru prima oară la cele patru naiuri — soprano, alto, tenor, bas—, create de el încă din 1968.

Prin noile sale instrumente și prin începerea introducerii acestora în toate stilurile și genurile muzicale, Gheorghe Zamfir a revoluționat sunetul la scară universală. Muzicianul aduce schimbări inovatoare naiului tradițional românesc de 20 de tuburi, înlocuindu-l cu noi variante conținând succesiv 22, 25, 28 si 30 de tuburi, pentru lărgirea domeniului tonal, astfel: naiul alto (22 de tuburi), tenor (25 de tuburi), bas (28 de tuburi) și naiul contrabas (30 de tuburi — apărut în 1972). În 1972 a 'inventat' stilul Nai-Orgă, prin care a introdus noi repertorii și a lărgit considerabil paleta de expresii de interpretare a naiului. În 2003 a confecționat naiul numit Gigantul, având 42 de tuburi, 1,35 m înălțime și 1,2 m lățime.

Devine cunoscut și foarte apreciat în toate țările lumii, din Statele Unite ale Americii și Canada până în Australia, Japonia și Africa de Sud, Israel, Orientul Apropiat și Extremul Orient, concertele cu taraful său reușind performanța continuă extraordinară a unor săli arhipline.

Compozițiile sale dedicate naiului, în număr de peste 400, acoperă mai multe stiluri muzicale: folcloric, cameral, coral, vocal, instrumental și simfonic. Repertoriul lui interpretativ este unul dintre cele mai variate, cuprinde piese de mare virtuozitate și valoare ale muzicii clasice universale, dar și alt gen de muzică, rezultată prin prelucrarea originală a unor piese cunoscute ale artiștilor de muzică pop John Lennon, Paul McCartney, Billy Joel sau Elton John.

Printre compozițiile sale simfonice se află 'Misa pentru Pace' pentru nai, cor, orgă și orchestră, înregistrată la București cu Orchestra Radio și Corul Madrigal (1974), 'Rapsodia primăverii', 'Concert pentru nai nr. 1', 'Simfonia Lirica', concerte pentru nai și orchestră, 'Cvintetul Plopilor', pentru nai și cvartet de coarde, alături de cele care reflectă tradițiile muzical-populare românești. În paralel, a semnat și coloana sonoră a mai multor filme, cum ar fi celebrul 'Once Upon a Time in America' sau 'Karate Kid', ca și bine cunoscutul 'The Tall Blonde Man with One Black Shoe'.

Albumele înregistrate de-a lungul carierei s-au vândut în peste 120 de milioane de exemplare în întreaga lume, ceea ce i-a adus zeci de discuri de aur și de platină pentru recorduri de vânzare în SUA, Canada, Australia, Noua Zeelandă. În cei peste 50 de ani de activitate a obținut 120 de discuri de aur și de platină.

Gheorghe Zamfir, cel care a rămas timp de nouă săptămâni în 'Top Ten' din Marea Britanie (în 1976), este medaliat cu aur al Asociației de Muzică de Divertisment din Franța și Mare Ofițer al Franței. Este deținătorul Titlului de Merit Artistic al Franței, Cavaler al Belgiei, medaliat cu aur de Ducesa de Luxemburg și Diplomat de Onoare al Universității Sorbona. Este membru al Societății Compozitorilor din Franța din 1972.

Între anii 1988 și 1990 a fost primit de trei ori la Vatican, primind medalia Vaticanului și de două ori diploma Universității 'Don Bosco' din Roma.

Se întoarce în România, după 1989, implicându-se în viața politică. Gheorghe Zamfir devine pentru scurt timp, membru al Partidului România Mare. În toamna anului 2004, devine membru al Partidului Democrat. În 2008 a candidat din partea Partidului Verde Ecologist la alegerile parlamentare, pentru un mandat în Senatul României.

A primit de două ori medalia de aur a Asociației din cadrul Academiei 'Artă-Științe și Litere' a Franței, de două ori Premiul Academiei 'Charles Cros', premiile 'Țitera de aur' în Franța și 'Săgetătorul de Aur' în Italia, discuri de aur în Elveția și Germania.

A publicat 'Dincolo de sunet' (versuri, ediție bilingvă, româno-franceză, 1979), 'Drum de spini și de glorii' (versuri, 1981), 'Binecuvântare și blestem' (autobiografie, 2000) și 'În inima întristată a barocului' (versuri, 2002).

Artistul se exprimă și în pictură, având la activ, câteva expoziții de pictură în țară și în străinătate, cea mai recentă fiind organizată, în perioada iunie-august 2009, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, 'Doi pictori, două epoci, două gândiri, două simțiri, doi români. Gheorghe Zamfir și Petru Beca', cuprinzând lucrări ale lui Gheorghe Zamfir și ale lui Petru Beca, pictor și scriitor din Alba Iulia.

Gheorghe Zamfir a contribuit la crearea primei catedre de nai din Europa, la Universitatea Națională de Muzică din București, fiind profesor asociat la clasa de nai (2001-2005). Ulterior predă cursuri de nai la Universitatea Valahia din Târgoviște. În anul universitar 2010-2011, a predat, în calitate de cadru didactic consultant, la Universitatea 'Constantin Brâncuși' din Târgu—Jiu.

Susține concerte la pupitrul Orchestrei Naționale de Folclor, reînființată în luna decembrie 2006 (relansarea oficială a orchestrei are loc în luna mai 2007).

În ianuarie 2006 Gheorghe Zamfir se întoarce în Canada pentru un tur de concerte cu Athenaeum String Quintet, în programul turneului fiind inclusă o premiera mondială 'Anotimpurile de Antonio Vivaldi pentru nai si quintet de coarde' în aranjamentul muzical al muzicianului Lucian Moraru, cât și piesele Ciocârlia, Lonely Shepherd etc.

A primit, în septembrie 2008, titlul de cetățean de onoare al municipiului Târgoviște, iar în 2009, Premiul Internațional Omnia pentru întreaga operă muzicală, în cadrul premiilor anuale ale Academiei Internaționale 'Mihai Eminescu".

În octombrie 2010, s-a numărat, alături de alte personalități, printre laureații celei de-a 13-a ediții a premiilor Oscar Românesc, decernate în cadrul unei festivități desfășurate la Opera Națională București (ONB).

În mai 2012, maestrul a susținut un concert emoționant intitulat 'Rapsodia Primăverii', eveniment ce s-a concretizat într-un amplu turneu național. Acesta a debutat cu un concert de excepție la Sala Palatului din București și a continuat cu reprezentații susținute, în prima parte a lunii iunie, la Călărași, Slobozia, Iași, Bacău și Piatra Neamț. Printre piesele cântate alături de orchestra Gheorghe Zamfir s-au numărat 'Ciobănașul singuratic', 'Ciocârlia', 'Cântec de suflet', 'Doina de jale', 'El condor pasa', 'My heart will go on', 'Memory' sau 'Einsamer Hirte'.

În 2013, în semn de omagiu, prilejuit de împlinirea a 55 de ani de carieră artistică, Uniunea Muzicienilor Interpreți din România, în parteneriat cu Asociația de Tineret Ecou și Centrul de Cultură Arcuș, organizează prima ediție a Festivalului Naiului 'Gheorghe Zamfir', care se va desfășura între 21-25 aprilie la Sfântu Gheorghe, Arcuș și Brașov.