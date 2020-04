Ghid de supravieţuire în jungla slăbitului

Pentru că am spus "imposibil", am ajuns şi la capitolul menţinere, cel mai greu din acest larg subiect al slăbitului, după părerea mea. Tocmai pentru că noi nu înţelegem deloc - sau nu vrem să înţelegem - regula numărul unu a acestui joc, şi anume că dacă vom mânca mai mult decât ardem ne vom îngrăşa - menţinerea devine o misiune cam imposibil de dus la capăt pentru mulţi dintre cei care şi-au văzut visul cu ochii pe cântar.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Cultură 18 Aprilie 2020, ora: 17:00

An de an, cu ocazia Paştelui ortodox, credincioşii se bucură de ceea ce ei numesc minunea Sfintei Lumini. Acest eveniment miraculos se petrece an de an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei de vecernie ce are loc în Sâmbăta Mare,...