Ghid de supravieţuire în jungla slăbitului

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această...

Sfantul Mucenic Sava s-a nascut in anul 334, intr-un sat din zona Buzaului. Parintele sau duhovnicesc era preotul Sansala. Cei doi erau calugari misionari in tinutul Buzaului unde, probabil,...

Istoric, literar sau artistic, trebuie înțeles în contextul său istoric și social, însă nu am știut niciodată prea multe despre închisorile din vremea lui Iisus.

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Cifrele spun că 80% dintre oamenii care ţin diete şi îşi ating greutatea dorită nu reuşesc să şi rămână acolo. Iar pentru cei 20% cheia menţinerii a reprezentat-o sportul - chit că şi-au modificat alimentaţia, cum era şi firesc, nu au renunţat la programul de antrenamente care i-a ajutat să topească ceea ce mâncau în plus. Uşor nu e, dar dacă nu veţi da cu totul uitării ceea ce aţi învăţat din mesele luate în plin proces de slăbire şi nu veţi uita adresa sălii de sport, veţi intra cu siguranţă în clubul select al celor care reuşesc să îşi păstreze talia câştigată cu atâta efort. Păstraţi-mi şi mie un loc!

Problema este şi că noi nu pornim pe drumul slăbitului cu gândul că aşa va fi de acum încolo, pentru sănătatea şi forma noastră fizică, ci doar ne spunem că trebuie să strângem din dinţi o vreme până când obţinem o cifră pe care o credem idealul. Automat, când am atins-o, ne dezlănţuim şi recuperăm restricţiile. Ipoteza este absolut greşită, la ea trebuie să umblăm. Cale mai uşoară decât alimentaţie echilibrată şi mişcare regulată nu există. Şi e păcat să te întorci din drumul cel bun, dacă tot ai apucat-o pe el şi ai şi văzut că îţi prieşte.

Pentru că am spus "imposibil", am ajuns şi la capitolul menţinere, cel mai greu din acest larg subiect al slăbitului, după părerea mea. Tocmai pentru că noi nu înţelegem deloc - sau nu vrem să înţelegem - regula numărul unu a acestui joc, şi anume că dacă vom mânca mai mult decât ardem ne vom îngrăşa - menţinerea devine o misiune cam imposibil de dus la capăt pentru mulţi dintre cei care şi-au văzut visul cu ochii pe cântar.

Se poate slăbire fără sport? Se poate. Nu în ritmul mult mai rapid în care vei începe să pierzi kilograme după ce te apuci temeinic de sport. Dar, atenţie, unde mişcare nu e, tonifiere nu e. Am făcut o singură dată în viaţă greşeala să slăbesc mult fără să trec pe la sală până în ultima faza a procesului de subţiere şi nu vreţi să ştiţi ce regrete m-au copleşit. Aşadar, dacă vreţi un corp care să arate trăsnet după slăbit, la sală cu voi.

Există acum o tendinţă în rândul nutriţioniştilor să le ia apărarea carbohidraţilor şi să ne explice că fără ei alimentaţia noastră ar fi cam dezechilibrată. Cu acelaşi amendament de care vă spuneam - şi anume să îi diferenţiem. Pe scurt, trebuie să reţineţi că este rost de fugit de carbohidraţii rafinaţi - din făinoase, sucuri, compoturi , napolitane, sticksuri etc.

Sfatul meu prietenesc, aplicat cu succes în cazul meu după atât amar de vreme de diete - nu vă transformaţi într-o zgripţuroaică a caloriilor, aveţi mereu idee despre ce şi cât mâncaţi, dar nu începeţi să vă monitorizaţi şi să vă înfrânaţi drastic. Nu veţi ajunge departe. Şi chiar dacă veţi ajunge, veţi reveni la XL cât aţi zice "of".

Dar, până să vină un domn, să trântească un studiu serios şi şocant pe masă şi să primească rapid Nobelul, nouă nu ne rămâne decât să numărăm ce mâncăm, dacă ne bate gând de slăbit. Vă spuneam că lucrurile stau simplu şi iată cât de simplu: ca să scazi în greutate, numărul caloriilor pe care le mănânci trebuie să fie sub al celor pe care le arzi (ca să faci sport sau ca să exişti pur şi simplu - da, doar ca să respiri, să dormi, să te mişti prin casă îţi trebuie vreo 2.000 de calorii, depinde de la caz la caz).

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

