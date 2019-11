Ghimpu: Năstase a pierdut alegerile din cauza alianței cu socialiștii lui Dodon

Am spus de la bun început, că dacă Năstase iese în turul doi, Ion Ceban devine primar. Ați mers cu Năstase, ACUM pupați-l pe Ivan, scuzată să-mi fie vorba! Cedarea Capitalei socialiștilor pro-ruși – iată aceasta, Andrei, înseamnă trădare!”, a spus Mihai Ghimpu.

Mihai Ghimpu are o explicație pentru faptul că Andrei Năstase a pierdut anul acesta în fața lui Ion Ceban. În opinia fostului președinte al Partidului Liberal, anul trecut, Năstase a învins pentru că Blocul ACUM era în opoziție, în timp ce înfrângerea de anul acesta ar avea la bază alianța cu socialiștii.

4 Noiembrie 2019

