Ghimpu o pune la punct pe Morari: Atacul raider asupra Victoriabank a fost făcut de Țopa cu Năstase

”Toate acestea s-au început după ce au fost pedepsiți verișorii Țopa și a început lupta între Țopi și Plahotniuc. Asta toată lumea știe și a apărut partidul (Platforma DA – n.r.). Dacă Năstase nu ar fi fost sprijinit de Țopa, nu am fi avut astăzi acest partid atât de influent. Tot câștigul se datorează Jurnal TV. Eu am spus că la mine a fost în audiență bancherul Viorel Țopa. Așa a fost la mine și dl Țurcanu, președintele Victoriabank și vicepreședintele, dna Proidisvet, și mi-au spus cum s-a întâmplat când le-au luat acțiunile”, a declarat Ghimpu.

Actualitate 18 Aprilie 2019, ora: 00:25

An de an, cu ocazia Paştelui ortodox, credincioşii se bucură de ceea ce ei numesc minunea Sfintei Lumini. Acest eveniment miraculos se petrece an de an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei de vecernie ce are loc în Sâmbăta Mare,...