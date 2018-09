GHINION pentru ruși. Peskov: „Putin nici nu se gândește să iasă la pensie”

Președintele Vladimir Putin i-ar fi spus magnatului chinez Jack Ma, șeful corporației Alibaba, că nicinu se va gândește să se pensioneze, a povestit secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu oferit duminica unui post de televiziune din Rusia.



Vorbind despre întâlnirea lui Putin cu oamenii de afaceri la Forumul Economic de Es, Peskov a spus că Putin l-a întrebat pe Ma dacă într-adevăr intenționează să se pensioneze.

„Întreaga lume discută vestea că Jack Ma se pregateste de pensionare și, desigur, Putin, dresandu-se lui Jack Ma, ca unui om tânăr, a spus:“ De ce va retrageți la pensie, la energia pe care o aveti cum puteti sa faceti asa ceva?”, a relatat Peskov întrebarea președintelui rus. – Asta o spune un presedinte care deja are 65 de ani și care, după cum el însuși ia spus lui Jack Ma, „nu plec nicăieri și nu am astfel de gânduri“.





Întâlnirea președintelui rus cu reprezentanții cercurilor ruse și străine de afaceri a avut loc pe 11 septembrie.

Anterior, The New York Times a scris că Jack Ma se retrage la pensie pe 10 septembrie, în ziua in care implineste vârsta de 54 de ani. În 2013, Ma a părăsit postul de director executiv al Alibaba, dar a rămas imaginea companiei. Toate puterile executive vor fi transferate probabil directorului general actual Daniel Zhang.

Putin se afla la al 4-lea mandat de presedinte, care se incheie in 2024 (va implini varsta de 71 de ani).

Sursa: paginaderusia.ro