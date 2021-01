Gigi Becali dă lovitura în pandemie: ce avere are acum patronul de la FCSB și cum arată topul celor mai bogați români

Gruia Stoica (52 de ani), un om de afaceri care în 2013 a fost aproape să preia clubul Rapid de la George Copos, are o avere estimată la 460-500 de milioane de euro și este, după Țiriac, al doilea cel mai bogat român din sport, potrivit sursei citate.

Ion Țiriac (81 de ani) este cel mai bogat român din sport, cu o avere de circa 2 miliarde de euro. Magnatul are afaceri în diverse domenii, de la asigurări până la zone precum auto sau energie, fiind devansat în topul general doar de frații Dragoș și Adrian Pavăl, cu o avere de 2,2 miliarde de euro.

Gigi Becali continuă să aibă o avere imensă. Cum arată topul celor mai bogați români din sport Astfel, Gigi Becali are o avere estimată între 350 și 400 de milioane de euro, potrivit celui mai recent Top 300 Capital. Latifundiarul se situează pe locul 12 în topul celor mai bogați oameni din țară și pe poziția a treia în clasamentul românilor din sport.

FCSB nu a mai ajuns nici în grupele europene în ultimele sezoane, așa că visul lui Becali de a scoate sume uriașe din fotbal încă așteaptă. În schimb, omul de afaceri și-a rotunjit averea în ultimul an cu investiții în zona imobiliară și în domeniul construcțiilor.

