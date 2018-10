Gilberto Benetton, unul dintre fondatorii mărcii „United Colors of Benetton”, a murit la 77 de ani

Succesul firmei 'United Colors of Benetton' a crescut devenind planetar, între 1982 şi 2000, datorită campaniilor publicitare şoc ale fotografului Oliviero Toscani, precum cea în care o femeie de culoare alăptează la sân un copil alb.

Gilberto Benetton, unul dintre fondatorii mărcii de îmbrăcăminte 'United Colors of Benetton', a decedat luni seară la vârsta de 77 de ani în urma unei boli, a anunţat compania italiană citată de AFP.

Copyright © 2006 - 2018 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 23 Octombrie 2018, ora: 08:31

Un dispozitiv exploziv a fost găsit luni într-o cutie poştală din apropierea locuinţei din New York a miliardarului George Soros, ţinta preferată a militanţilor de dreapta din Statele Unite şi Europa de Est, a anunţat The New York Times citând surse din poliţie.