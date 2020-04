GLAMOUR DODONIST / „Miroare a rahat, nu mai pot. Apă nu avem” - O pacientă a filmat condițiile în care e internată la spitalul din Florești

„Miroase a rahat și la propriu și la figurat, stimabil Guvern Tehnocrat în frunte cu președintele vostru. Secțiile alea frumoase și renovate stau închise, iar copiii se tratează în condițiile pe care le vedeți. Surorile medicale ne-au adus de pe undeva un calorifer pentru că li se făcuse milă de noi, e a naibii de frig iar copilul cu bronhopneumonie e transpirat ! Asta e crimă, „stimați colegi”! Da, domnule Chicu, am pretenții! Nu glamour caut da sănătate…iar aici avem o antisanitarie totală! Despre ce tratament poate fi vorba? Da, doamna Dumbrăveanu, noi vă lăsăm să vă faceți munca cu demnitate, pe care din păcate ați pierdut-o pe undeva prin indicațiile lui Dodon, dar…noi avem dreptul măcar la o mică idee de demnitate fiind simpli cetățeni? Lăsați fețele de mioare și țapi ispășitori și începeți să spuneți adevărul pe care noi îl vedem, îl simțim, îl trăim! Nu vă mai scremeți la cameră că faceți față și totul e bine. Și pe lângă COVID-19, mai sunt și alți pacienți care au nevoie de condiții DECENTE, nu GLAMOUROASE, domnule Chicu!”, a scris Doina Calaras, pe pagina sa de Facebook.

„M-a ajuns cuțitul la os. Arăt un video glamuros pentru domnul Chicu. Un copil cu febra 40°C a luptat de la ora 21:00 până la 06:00, într-un salon în care îți clănțăiesc dinții de frig. Copilul când are febră trebuie să-l dezvelești, dar el e transpirat. Copilul este internat cu bronhopneumonie. Domnule Ion Chicu, Igor Dodon, Viorica Dumbrăveanu, cum credeți, noi o să mergem sănătoși acasă?. Vă arăt și baia, apă nu avem”, a povestit femeia.

