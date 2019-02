Gligor: Am ajuns în 2019 nu doar cu o scădere de 150 de mii de voturi, dar și cu o gaură enormă pe segmentul de centru a eșichierul politic

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Un pacient cu un cuţit înţepenit în spate, iese afară din sala de primiri-urgenţe a unui spital, pentru a fuma o ţigară, sub privirile îngrozite ale medicilor. Întreaga scenă a avut loc la unitatea medicală Zelenodolsk din orașul rus Kazan. Imaginile arată cum...

În Congresul SUA a fost publicata in forma actualizata proiectul de lege „În apărarea securității americane împotriva unui actelor de agresiune ale Kremlinului”, care prevede introducerea de sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei.

”În 2016, pentru candidatul unic al opozitiei PAS + DA au votat 766593 de persoane. În 2019, pentru blocul ACUM - PAS + DA au votat 380180 de persoane (MINUS 50%). Plus la toate, numărul nominal al votanților a scăzut cu cca 150 de mii în comparație cu 2016 (1,45 mil. Acum, versus 1.6 mil. în prezidențiale). Dar noi am ajuns în 2019 nu doar cu o scădere nominală de 150 de mii de voturi, dar și cu o gaură enormă pe segmentul de centru a eșichierului politic. ACUM nu a știut să acopere gaura creată de PD după lichidarea PLDM-ului pe acest segment, iar aceste alegeri au demonstrat că respectivul gol trebuia eliminat printr-o ofertă viabilă, un lucru pe care l-am eșuat ca societate din zeci de motive, inclusiv din lipsa de maturitate, capacitate analitică și frică de competitivitate”.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)