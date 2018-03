Glodul nostru... aur poartă?

Într-o poezie cunoscută și importantă prin mesajul ei, „Munții noștri”, poetul Octavian Goga scria că avem o țară bogată, dar totuși, „Noi cerșim din poartă-n poartă/ De-am deschide-a Țării poartă/ Alții ne-ar cerși la Poartă”.

Faptul că țara noastră - mă refer la întreg spațiul românesc - are surse și posibilități să prospere, are munte, mare, pământ bogat etc. este o realitate îmbucurătoare. Trist e că nu avem oameni potriviți, care, din iubire de țară, ar putea să scoată apă și din piatră seacă.

Adevărul despre cât de bogați sau săraci suntem îl putem găsi în fiecare zi, în satele noastre. Când Lucian Blaga spunea că veșnicia s-a născut la sat, nu avea în vedere doar frumusețea rustică. Acolo, făcea referință poetul, rămân conservate valorile autohtone: tradițiile, bunătatea, munca, liniștea.

Zilele trecute, fiind la o înmormântare într-un sat departe de Chișinău, îi plângeam mai mult pe cei vii, decât pe mortul pe care-l conduceam pe ultimul drum. Imaginea dezolantă nu era specifică doar ceremoniei, care se putea vedea pe chipurile triste și înlăcrimate ale câtorva zeci de femei și bărbați, trecuți de vârsta tinereții. Tristețea cea mare se citea în ochii sătenilor, care de-abia își târau picioarele în noroiul cleios de primăvară, în așteptarea unei mese ce urma să le potolească foamea.





Încovoiați sau sprijiniți în cârje, îmbrăcați în haine second-hand, țăranii au pierdut lumina strălucitoare a speranței. Și nici nu au unde s-o regăsească. Mă întreb dacă, în privirea acestor necăjiți, am putea descoperi vreodată zâmbetul firesc al unui om fericit... Nu cred. Uitat și neglijat de orice guvernare, țăranul nostru frământă de secole întregi glodul pe aceleași drumuri înguste de sat. Nu știu ce s-ar mai putea face, reface, schimba în soarta lui, dacă „Hoții-s chiar din țară/ Trădători la cei de-afară!”, după cum scria Goga în această poezie.

Ne lipsește iubirea și demna cârmuire, ne lipsește cu desăvârșire, iar glodul nostru – fie pe drumurile de la țară, fie că mintea noastră e împotmolită de multă vreme în el, zici că… aur poartă, dacă nu mai scăpăm de el, dar cred că nici nu vrem. Oricum, nici martirii nu au schimbat lumea, dar au iubit-o și au luptat pentru ea.

Silvia Strătilă