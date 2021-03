Gluma săptămânii? Tehnocratul de Pîrjolteni, „unionistul” Chicu vrea să-și facă partid și să dea JOS HOTARUL de la PRUT

Ex-premeirul guvernărio dodoniste, Ion Chicu admite că s-ar putea lansa în politică.



Printre membrii partidului s-ar număra și unii dintre foștii colegi din Guvern ai lui Ion Chicu. „Planificat este tare spus. Dacă înainte eram categoric și am spus că nu am degând să intru în politică, acum admit această posibilitate. Am mai multe discuții cu mai mulți colegi, inclusiv colegi din Guvernul pe care am avut onoarea să-l conduc, primari, chiar și reprezentanți ai ONG-urilor. Un plan bine formulat și închegat încă nu este”, a spus ex-premierul.

Fostul prim-ministru a mai declarat că a discutat despre procedura de înregistrare a partidului politic cu colegii. „O colegă a mers la Agenția Servici Publice (ASP) și a rezervat o denumire. Dacă o să mergem, partidul va avea ca obiectiv general de consolidare al societății. Timp de 30 de ani, cineva foarte iscusit ne scindează”, a declarat Ion Chicu.