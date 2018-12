Gofman, despre Șor: O să vină ziua când poate ne va vorbi despre deplasările unor deputați din partea partidului liberal-democrat în Monaco

Actualul primar de Orhei, fostul președinte al consiliului de administrație de la Banca de Economii, Ilan Șor, deține foarte multe informații despre modul în care unele forțe străine încercau să compromită vectorul european al Republicii Moldova. De acest lucru este convins fostul șef-adjunct al Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de la CNA, Mihail Gofman. Acesta a declarat într-un interviu pentru portalul de invstigații Zeppelin.md că Șor a fost folosit de către oamenii din spatele lui Veaceslav Platon în schemele lor.



”Consider că are foarte multe informații și sertarele sale dețin încă foarte multe informații pe care încă nu a reușit să le expună public. El are ce să ne spună. Cu toate că eu, ca persoană din organe, care consider că hoțul trebuie să stea la pușcărie, cred că avem o situație foarte interesantă, când dumnealui ar putea să ne spună nouă foarte multe lucruri pe care încă nu le-a spus. Fix așa cum în SUA se documentează anumite carteluri care comercializează droguri. Se identifică veriga slabă și prin aceasta se distruge rechinul mare”, spune Gofman.

Fostul ofițer CNA este convins că Șor a fost nevoit să colaboreze cu ancheta, după ce ilegalitățile comise de fostul premier Vlad Filat și anumite persoane din PLDM au ieșit la iveală.

”O să vină ziua când poate ne va vorbi despre deplasările unor deputați în Monaco din partea partidului liberal-democrat, de tipul Pistrinciuc, cafeluțele servite cu diferiți deputați în oficiul lui Ilan Șor în Casa Sindicatelor, adică sunt multe aspecte și eu cred că Ilan Șor are ce să ne spună. Vezi că el umblă cu pază, cu vesta anti-glonț”, a deschis unele paranteze sursa citată.

Autodenunțul făcut de ex-președintele consiliului BEM, care a indicat că a fost șantajat de Vlad Filat, a dus la răcirea relațiilor cu ”partenerii săi privați” din Rusia.

”Eu cred că în primul rând vin riscurile din afara țării, anume de la cei care i-a trădat, anume partenerii săi din Federația Rusă, să spunem așa, ”parteneri privați”, care într-un fel sau altul au rămas frustrați de toate acțiunile lui Ilan Șor. A avut o interdicție în Federația Rusă, s-au încercat diferite tentative, știți cum se procedează cu persoanele care își trădează partenerii”, a continuat Gofman.

Amintim că Ilan Șor a declarat anterior că a fost forțat de căre ex-președintele PLDM, Vlad Filat, să dea bani pentru necesitățile partidului, inclusiv pregătea bani în plic pentru mai mulți deputați și miniștri, inclusiv Maia Sandu.



hotnews.md