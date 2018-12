Gofman: Șor executa indicațiile lui Platon pentru că așa i-a cerut Filat

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Printre deputaţii Sfatului Ţării, deopotrivă cu partioţii înflăcăraţi cunoscuţi şi până la 1917 pentru asipraţiile lor naţionale, au fost nume care, s-ar părea, că nu trebuia să adere la partida naţională (cu regret am avut şi din aceştia, ce-i drept, mai...

Gofman se declară convins că Ilan Șor deține foarte multe informații importante din culisele acestui caz. „O să vină ziua când poate ne va vorbi despre deplasările unor deputați în Monaco din partea PLDM, de tipul Pistrinciuc, cafeluțele servite cu diferiți deputați în oficiul lui Șor în Casa Sindicatelor. Adică sunt multe aspecte și eu cred că Ilan Șor are ce să ne spună”, susține Mihai Gofman.

„După cum am menționat și în 2016, el într-adevăr era persoana care ducea să spunem așa, gențile, la persoanele care controlau politica și economia. Eu cred ca el are nouă încă ce ne spune (…) Ilan Șor ducea geanta ba încolo, ba dincoace și executa toate indicațiile respective. S-a ajuns chiar la o situație foarte banală, ei nu pot să aprecieze a cui este compania respectivă. Da, formal, este companie scoică scrisă pe numele lui Șor. Beneficiarii, în realitate, care gestionau compania respectivă, sunt cu totul alte persoane.”, a punctat Gofman în interviul respectiv

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)