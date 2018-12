Gofman: Plahotniuc nu are nicio implicare în furtul miliardului, cu ajutorul americanilor i-a prins pe organizatori

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Varza este bogată în fibre alimentare, are puţine calorii, multe minerale şi vitamine şi ajută să slăbim natural .

”Vorbim real, în 2016, Vladimir Plahotniuc a preluat puterea, în ianuarie 2016. Ulterior s-au întâmplat mai multe aspecte, Platon, Filat și celelalte echipe dezmembrate, dar principalii sunt aceștia doi, au încercat să își negocieze libertatea. Eu consider că până la urmă, nu fără susținerea americanilor, Occidentului i-au prins pe toți în ocolul său și au primit pedeapsa care se cuvine, urmează și alții. Să vorbim real Vlad Plahotniuc nu avut nici un rol în jaful secolului. Problema e că în acea perioadă Banca de Economii era controlată politic anume de Vlad Filat”, a declarat Mihail Gofman.

