Gofman: Platon a folosit aceleași firme-fantomă în schema Magnitski și în ”furtul secolului”

Am urmărit în aceste zile discuțiile iscate în sânul Bisericilor Ortodoxe de decizia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Ideea organizării unui Târg de Crăciun în centrul Capitalei va fi reluată și în acest an. Premierul Pavel Filip și-a exprimat speranța că și de această dată organizatorii vor oferi adulților și copiilor clipe frumoase.

Cea mai noua nava tip corveta a Marinei ruse – „Vîșni Volocek“ – a fost fotografiata in stramtorile Marii Negre, fiind tractata de un remorcher spre portul de domiciliu, noteaza pe Facebook jurnalistul Andrei Klimenko, care dezvaluie totodata o alta minciuna a...

Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a declarat astăzi, că instalarea camerelor de luat vederi în secțiile de vot va asigura un plus de corectitudine în procesul electoral.

„În primul rând, pe ”Kelway Trading” am pornit urmărirea penală încă în aprilie 2012. Ea era utilizată ca o companie scoică în majoritatea tranzacțiilor care erau atribuite la categoria operațiuni suspecte. Și până la urmă s-a adeverit că ea era utilizată atât în cazul Magnițki, Laundromat și în jaful secolului. Adică ei până într-atât erau de siguri de faptul că vor realiza aceste scheme infracționale, care până la urmă s-au adeverit că au statut internațional, că nici nu se complicau să le schimbe”, a constatat Gofman.

„Bunicon Impex” și ”Elenast Com”, care foloseau o anumită companie off-shore ”Kelway Trading”. Vestita companie ”Kelway Trading”, care ulterior a apărut în toate scandalurile internaționale și dădea foarte multe semne de întrebare, cine totuși stă în spatele ei? Compania respectivă panameză era tot de tipul unei companii fantome, dar cu statut internațional și era utilizată pe intern în Republica. Moldova pentru acordarea mitelor și soluționarea anumitor probleme legate de aspectul financiar. Dosarul cu ”Kelway Trading” a fost pornit în aprilie 2012, ulterior cu ”Bunicon” a fost pornit în decembrie 2013, și cu ”Elenast Com” – în februarie 2013. Într-adevăr, m-am ocupat nemijlocit de acest caz, este într-adevăr o grupare criminală internațională care are tangențe din Federația Rusă”, a dat detalii Gofman.

Dosarul Magnitski, de investigare a spălării a sute de milioane de dolari din bugetul de stat al Rusiei are o legătură directă cu furtul din sistemul bancar al Moldovei. În spatele ambelor scheme criminale stă Veaceslav Platon. Acest lucru a fost confirmat de către fostul șef-adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Mihai Gofman, într-un interviu pentru portalul zeppelin.md.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)