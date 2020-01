Golden Globes 2020: lista completă a câștigătorilor la Globurile de Aur din acest an

Sezonul premiilor din industria cinematografică a început în 2020 cu decernare Golden Globes 2020. Acest eveniment atrage atenția atât asupra filmelor, cât și serialelor.



În cazul în care afinitățile tale pentru filme și seriale noi sunt influențate de premiile primite de acestea, te vei bucura să vezi lista completă cu câștigătorii de la Globurile de Aur 2020. Aceasta a fost cea de a 77-a gală de decernare a Golden Globes din toate timpurile. A fost prezentată de Ricky Gervais pentru a cincea oară, iar Tom Hanks s-a bucurat de un premiu pentru întreaga activitatea.

Golden Globes 2020 a fost organizat de Hollywood Foreign Press Association și s-a desfășurat duminică seara la Hollywood. Din cauza decalajului de fus orar, lista completă a câștigătorilor a ajuns pe internet în această dimineață, ora României.





CINEMATOGRAFIE:

Cel mai bun film – dramă: „1917”

Cel mai bun film – comedie/musical: „Once Upon a Time… in Hollywood”

Cel mai bun regizor: Sam Mendes („1917”)

Cel mai bun actor într-un film-dramă: Joaquin Phoenix („Joker”)

Cel mai bun actor într-un film – comedie/musical: Taron Egerton („Rocketman”)

Cea mai bună actriţă într-un film – dramă: Renee Zellweger („Judy”)

Cea mai bună actriţă într-un film – comedie/musical: Awkwafina („The Farewell”)

Cel mai bun actor în rol secundar: Brad Pitt („Once Upon a Time… in Hollywood”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Laura Dern („Marriage Story”)

Cel mai bun scenariu: Quentin Tarantino („Once Upon a Time…in Hollywood”)

Cea mai bună coloană sonoră: Hildur Guonadottir („Joker”)

Cel mai bun cântec original: „I’m Gonna Love Me Again”, interpretat de Elton John în filmul „Rocketman”

Cel mai bun film străin: „Parasite” (Coreea de Sud)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: „Missing Link”

Premiul onorific Cecil B. DeMille: Tom Hanks

TELEVIZIUNE:

Cel mai bun serial-dramă: „Succession”

Cel mai bun serial – comedie/musical: „Fleabag”

Cel mai bun actor într-un serial-dramă: Brian Cox („Succession”)

Cel mai bun actor într-un serial – comedie/musical: Ramy Youssef („Ramy”)

Cea mai bună actriţă într-un serial-dramă: Olivia Colman („The Crown”)

Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie/musical: Phoebe Waller-Bridge („Fleabag”)

Cea mai bună miniserie/lungmetraj TV: „Chernobyl”

Cel mai bun actor într-o miniserie/lungmetraj TV: Russell Crowe („The Loudest Voice”)

Cea mai bună actriţă într-o miniserie/lungmetraj TV: Michelle Williams („Fosse/Verdon”)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: Stellan Skarsgard („Chernobyl”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: Patricia Arquette („The Act”)

Premiul onorific Carol Burnett: Ellen DeGeneres