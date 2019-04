Golea, despre stilul de a negocia al celor de la PAS şi PPDA: Nu poți să vii la negocieri și să ... dinamitezi totul

Prepoziţiile sunt nişte instrumente gramaticale cu ajutorul cărora se face legătura între cuvinte - pe, la, peste, sub, datorită, între ş.a., fiecare apărând într-un anumit tip de sintagme, acceptate de uzul general.

Un fond de investiții din Londra, parte a unui grup ce are fondatori şi firme ce duc în zone offshore va cumpăra activele grupului Gas Natural Fenosa/Naturgy din Republica Moldova.

„Da, dar noi nu discutăm despre posturi, dar Năstase trebuie să fie spicher și Maia Sandu – președinte al Guvernului minoritar. Nu poți să vii la negocieri și să... dinamitezi, da? Dacă nu – dăm foc și mergem în alegeri anticipate. Socialiștii au și ei electorat. Și ei ce trebuie să le spună alegătorilor: „Noi avem 35 de mandate, dar am decis să susținem Guvernul minoritar, să dăm, să cedăm toată puterea, pentru că aceștia vor face mai bine decât noi”?…”, a mai spus Golea.

„Da, dar noi nu discutăm despre posturi, dar Năstase trebuie să fie spicher și Maia Sandu – președinte al Guvernului minoritar. Nu poți să vii la negocieri și să... dinamitezi, da? Dacă nu – dăm foc și mergem în alegeri anticipate. Socialiștii au și ei electorat. Și ei ce trebuie să le spună alegătorilor: „Noi avem 35 de mandate, dar am decis să susținem Guvernul minoritar, să dăm, să cedăm toată puterea, pentru că aceștia vor face mai bine decât noi”?…”, a mai spus Golea.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)