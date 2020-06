GOTR utilizează în activitățile sale copiii. Declarația MAEIE provoacă scandal în coaliția PSRM- PD. Momentul adevărului: Ce este mai important, interesul național sau interesele lui Dodon?!

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Pentru Kremlin sunt multe în joc. Jurnalistul rus Andrei Arkhangelsky a scris la începutul anului: „Pe lângă lupta tradițională împotriva „falsificatorilor istoriei”, Kremlinul are și obiective interne. Înaintea alegerilor parlamentare și a anului 2024, are nevoie de consolidare societății. Cu toate acestea, singura modalitate este de angaja populația într-un maraton „împotrivă” – de data aceasta nu chiar a unui adversar real, ci împotriva unei istorii”.

Din perspectiva Kremlinului, istoria nu este o disciplină academică, ci un instrument de îndeplinire a ambițiilor politice. Istoria nu este ceva de ținut minte și destudiat, dar e ceva care urmează să fie gestionat. Potrivit unui studiu recent de la Stockholm Free World Forum, „Istoria este folosită de conducerea politică din Rusia ca un instrument pentru a crea legitimitate acasă și pentru a-i încadra comportamentul pe scena internațională. Este o politică care are consecințe atât pe plan intern, cât și în străinătate.”

În timp ce președintele țării se pregătește vădit emoționat de eventuala întâlnire cu Vladimir Putin, cel mai recent raport al „Promo-LEX” arată că autoritățile Federației Ruse continuă să influențeze decisiv evenimentele în Transnistria, iar drepturile locuitorilor din regiunea transnistreană, în special cele cu privire la libertate și siguranță, dreptul de a nu fi supus torturii și relelor tratamente, la libertatea de exprimare și asociere, de circulație, dreptul la educație, dreptul la proprietate etc., continuă să fie încălcate.

Igor Dodon are motive să fie nervos. Or după această Declarație, care de altfel este în strictă concordanță cu poziția oficială a Republicii Moldova expusă în toate forurile internaționale, va trebui să dea explicații la Krelmin. Iar în contextul mai multor imagini compromițătoare, făcute publice în ultima perioadă, explicațiile date lui Vladimir Putin ar putea fi lungi și nu neapărat credibile. Nu se știe cum va reacționa Putin la afirmațiile făcute de Dodon că ar fi strigat la emblematicul consilier al liderului de la Kremlin Dmitri Kozak și că i-ar face notițele lui Putin.

”Am vorbit de mai multe ori că activitatea Ministerului de Externe de la Chișinău este ineficientă sau chiar mai mult, instituția are o agendă propie, anti-statală și care vine în contradicție cu agenda comună. În ajunul plecării la Moscova a comandatului suprem al Armatei Naționale, a stimabilului Igor Nicolaevici, alături de militarii din Garda de Onoare, Ministerul de Externe i-a atacat dur pe ”ocupanții ruși”, le-a arătat pumnul din mămăligă, amenințând Rusia. MAIE s-a comportat de fapt nu ca o instituție diplomatică care s-ar adresa unui partener strategic, ci ca o instituție-inamic care se adresează unui stat neprietenos”, scrie unul dintre canalele Telegram.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)