Ai auzit cu siguranta de faptul ca omega-3 si omega-6 sunt grasimi esentiale, grasimi sanatoase. Dar stiai de ce? Pentru ca organismul uman nu poate supravietui fara ele. Ambele tipuri de grasimi sunt polinesaturate si sunt necesare mentinerii unui echilibru sanatos in organism.

Acizii grasi omega-6 cresc inflamatia in organism, in timp ce acizii grasi omega-3 scad inflamatia. Prea mult omega-6 si prea putin omega-3 in dieta inseamna boli cardiovasculare, cancer, diabet de tip2. Pentru a echilibra balanta, este nevoie de mai mult omega-3.

Omega-6

Grasimile Omega-6 sunt mai usor de asimilat, de aceea oamenii pot consuma mai mult decat au nevoie. Omaga-6 poate fi gasit in nuci, seminte, fasole, cereale, uleiuri vegetale, oua, carne.

Omega-3

Grasimile Omega-3 se gasesc mai greu si sunt mai greu de asimilat. Vestea proasta este ca trebuie sa consumi mai mult omega-3 pentru a echilibra balanta omega-6.

– peste gras de apa rece (somon, ton, macrou, hering, ansoa).

– sardine

– galbenus de ou, carne de vita si pui, provenite de la animale hranite cu iarba

Pentru vegetarieni

Acizii grasi din ordinul omega-3 sunt ALA (acid alfalinoleic), EPA (acid eicosapentaenoic), DHA (acid decosa-hexaenoic).

ALA se regaseste in cantitati decente in semintele de in, nuci, seminte de canepa, seminte chia. EPA si DHA se regasesc mai mult somon, oua si carne de vita provenite de la animale hranite cu iarba. Vegetarienii nu au prea multe surse de EPA si DHA, fiindu-le recomandate suplimentele alimentare.