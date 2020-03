Grav accident la BOTANICA: Un automobil a luat foc (FOTO)

Mai mulți producători agricoli afirmă că în acest an vor înregistra pierderi din cauza carantinei și a declarării situației excepționale, informează Europaliberă.

Impactul a fost atât de violent încât de sub capota mașinii de model Audi a început să iasă fum. Pompierii au intervenit pentru a stinge focul.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)