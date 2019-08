Greceanîi îi crede pe moldoveni proști? „Nu poate fi vorba de politizarea CCM. Țurcan nu mai este membru al partidului”

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Războiul comercial dintre SUA și China își arată efectele mai devreme decât era așteptat, iar consecințele immediate sunt intrarea în recesiune a celor mai mari economii ale lumii.

Rugată să comenteze solicitările reprezentanților Blocului ACUM, care vor demisia lui Vladimir Țurcan de la conducerea CCM, Zinaida Greceanîi a declarat: „Parlamentul când a desemnat candidații și-a asumat responsabilitatea politică. Noi, politicienii, odată ce au fost desemnați, nu mai avem dreptul nici moral, nici politic, să ne implicăm în deciziile pe care le ia Curtea Constituțională. Pentru dl Țurcan au votat patru membri ai CCM. Ieri a fost reconfirmat votul și toți au spus că alegerile au fost corecte. Nu mai am ce comenta”.

„Noi azi am acceptat cerea dl Țurcan, la Consiliul Republican. Care politizare? Nu este vorba de nicio politizare. Să le dăm voie să muncească corect”, a declarat Greceanîi, informează portalul pro-guvernamental Tv8

