Grecia: Socialiștii ÎNFRÂNȚI, dreapta câștigă alegerile. Tsipras și-a recunoscut înfrângerea, Mitsotakis va fi noul premier

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Bucureşti, cu un salariu mediu net lunar de 3.684 de ron şi Cluj, cu 3.115 ron, conduc topul celor mai bine plătite judeţe din ţară, iar Vrancea este singurul judeţ unde salariul mediu este sub 2.000 de ron, adică 1.999 ron, arată un studiu privind piaţa muncii în 2018 realizat de...

Animale de companie jucăuşe şi frumoase, pisicile sunt şi terapeuţi mai puţini ştiuţi.Vibraţiile sonore pe care le emit în timpul torsului, reduc stresul, scad tensiunea, iar beneficiile lor nu se opresc aici. Are efect liniştitor

Ce s-a întâmplat joi seară la Bologna, după meciul pierdut de România în fața Germaniei, nu mai ține doar de pasiunea pentru jocul de fotbal, ci de ceva mult mai profund și mai nobil. Am fost acolo și vă putem spune că așa arată cea mai frumoasă formă de...

Analiștii consideră că Syriza a pierdut alegerile europene pentru că a pierdut de fapt contactul cu clasa de mijloc, în contextul promovării programului de redresare economică. În plus, clasa muncitoare pe care se baza partidul actualului premier pare să-și fi întors și ea spatele formațiunii, nemulțumită de măsurile guvernamentale care au afectat piața muncii. În acest context, scăderea constantă a ratei șomajului și creșterea venitului minim lunar la €650 par să nu fi fost de ajuns.

Ultimele sondaje arătau că Noua Democrație are un avans de 9-12% față de Syriza, însă rămâne de văzut dacă va putea să formeze singur guvernul sau va avea nevoie de o coaliție. Analiștii estimează totuși că liderul Noii Democrații, Kyriakos Mitsotakis, va reuși să obțină mai mult decât necesarul de 151 de mandate parlamentare.

Primele rezultate parțiale anunțate de autorităţile electorale indică un scor de aproape 40% pentru Noua Democrație (158 de mandate) și de circa 31,5% pentru Syriza (86 de mandate), restul formatiunilor competitoare obținând sub 10%.

