Grigore Karamalac alias „Bulgaru” salută alianța ACUM-PSRM

De precizat că „hoţul în lege” Grigore Karamalak, zis Bulgaru este originar din Taraclia și a fost dat în căutare prin Interpol încă în 1998. Acesta avea deschise în R. Moldova două dosare penale pentru mai multe fapte comise în anii '90. Gruparea sub conducerea acestuia a săvârşit o serie de omoruri şi jafuri, răpiri de persoane, estorcare de bani şi banditism.

Actualitate 27 Iunie 2019, ora: 11:43

