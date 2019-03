Grigore Vârtosu, oșteanul uitat de statul pentru care a luptat și a căzut cu moarte de erou…

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

Biroul politici de reintegrare vine cu o precizare cu referință la incidentul produs la Uzina Metalurgică din or. Râbnița, unde ca urmare s-a oprit cuptorul.

Mai multe porturi au fost închise transportului fluvial şi maritim din cauza vântului puternic. De altfel, judeţul Constanţa se află sub avertizare Cod galben de vânt.

Dar cel mai de necrezut moment al zilei a fost clipă când am aflat că urmașii lui Grigore și văduva sa au plecat cu toții acolo de unde i-a venit moartea tatălui lor și a soțului ei, la Moscova lui Lebedi, Ruțkoy, Putin și …desigur, a lui Dodon, nerușinatul care insistă, la comanda celor din Kremlin, să federalizeze statul pentru integritatea căruia a murit Grigore Vârtosu! Mai pe scurt: Grigore Vârtosu a fost omorât, a doua oară, prin uitare, de statul pentru integritatea și independența căruia a murit prima oară… dar familia, soția, copiii și nepoții trăiesc și își câștigă existența în țara cu armata căreia a luptat eroul nostru național, Grigore Vârtosu, și în lupta cu care a căzut eroul nostru…

Am fost surprins să aflu că, aici, la Cârnățeni, și-au început cariera de pedagogi, în 1954, la școala medie din sat, marii oameni de cultură basarabeni, Petru Cărare și Ion Ungureanu (și cum să nu se nască aici un Erou ca Grigore Vârtosu?). Tot, aici, la un pas de loc, lângă gara Căușeni, ș-a născut și Uriașul Cinematografiei basarabene, Grigore Grigoriu, numele căruia cu onoare-l poartă Liceul teoretic din localitate…

Am stat toată ziua la baștina lui Grigore, vizitând și cimitirul cu modestul monument la mormântul său pe care sunt încrustate următoarele rânduri:

Găsindu-i casa părăsită, grădina îmburuienată de anul trecut, cu porțile legate cu o bucată de funie pe jumătate putrezită, fiind prima de lângă Valea Botnei descrise de Dimitrie Cantemir, în secolul XVIII… Dar am găsit-o acasă pe sora lui Grigore de la care multe am aflat, inclusiv că familia lui Grigore fiind uitată de aproape toți politicienii care fac unirea de 30 de ani, doar în perioadele electorale, uitată și de statul pentru care și-a dat viața de pomană…

Pentru că nu-l voi uita niciodată pe acest Erou Unionist de fiecare dată în drum spre Tatabunar și Bugaz trec pe la Cârnățenii lui Grigore… Cea mai recentă vizită la Cârnățeni am făcut-o pe 3 martie curent, a doua zi după Ziua comemorării eroilor Războiului de pe Nistru, din anul 1992, după ce am vizitat strada care-i poartă numele lui Grigore Vârtosu de la Petricani- Chișinău mi-am luat zborul spre baștina lui Grigore.

