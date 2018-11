Grigori Marakuța: „Tricolorul e aceeași svastică!”

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Sunt administratorul unei companii din R. Moldova care produce confecții și la care sunt angajate 15 persoane. Am semnat un contract de prestări servicii cu o altă companie, care ne duce evidența contabilă și a resurselor umane.

Următorul post ortodox este și ultimul din acest an calendaristic.

Ucraina se află sub amenințarea unui război total cu Rusia, de aceea era necesar să se decreteze legea marțială în țară, a declarat Petro Poroșenko, președintele Ucrainei, mai multor posturi tv din țară.

Acțiunile agresive ale Rusiei in Marea Azov au marcat agenda politică internă moldovenească, obligând politicienii locali să vină cu atitudini vis-a-vis de cele întâmplate. Premierul Filip, Președintele parlamentului Candu au venit cu reacții clare la acțiunile...

Convenția Euro-Unionistă din Republica Moldova, reprezentată de către deputați în primul Parlament, istorici, profesori, partide politice, asociații și mișcări politice, va participa la alegerile parlamentare din 24 februarie sub forma unui bloc electoral dintre două partide...

Astăzi, Occidentul promovează împotriva culturii noastre, a civilizației slave, o politică de adevărat genocid. Europa a pornit o adevărată cruciadă împotriva noastră și are loc procesul de distrugere a poporului nostru. Transnistria este pentru noi un veritabil forpost. Eu niciodată n-am fost prooccidental, dacă ținem cont de faptul că Transnistria este, totuși, partea occidentală a mărețului nostru stat.

„Pe moldoveni a început să-i deranjeze sintagma „stat comun”. Evgheni Maximovici Primakov este un politician fin. Într-o discuție avută cu el, mi-a spus că anume el e autorul acestei sintagme. Mai târziu am înțeles ce a început s-o deranjeze pe Moldova: prevederea din memorandum, potrivit căreia toate problemele geopolitice pot fi rezolvate de către Moldova și Transnistria numai prin consens.

Noi insistăm ca în viitorul Tratat moldo-rus să fie inclus și următorul punct: poporul nostru s-a pronunțat la referendum pentru rămânerea trupelor rusești în Transnistria. Odată se armata rusă a fost adusă aici – nu de Lenin sau Stalin, de Elțin sau Putin, sau Gorbaciov, ci de Ecaterina II și contele Suvorov – și se află aici de peste 200 de ani, și n-a încurcat nimănui, ea trebuie să rămână aici pentru totdeauna. Noi nu mai putem să ne permitem să hrănim în continuare Moldova. De-acum s-a adunat o datorie de mai mult de 30 de milioane de dolari și nu vrea să ni-i întoarcă. Noi și pe Primakov l-am rugat să ne ajute în această privință – 30 de milioane de dolari e o sumă solidă, totuși, și dacă Moldova ar întoarce această datorie, noi am majora, cât de cât, pensiile bătrânior, salariile bugetarilor…”

Noi ne mișcăm în direcții total diferite. Noi nu putem în niciun fel să armonizăm aceste direcții. Dar, noi trebuie să trăim în pace și prietenie cu vecina noastră, Moldova, dar noi nu putem merge la o asemenea jertfă, ca să creăm ceva împreună cu Moldova care ar diminua într-o anumită măsură statalitatea noastră. Nouă, mie și lui Igor Nicolaevici, poporul transnistrean ne spune: noi vom face totul ce spuneți, pe toate le-om răbda, numai nu lăsați să vină peste noi infecția naționalistă din Moldova. Aici trăiesc 40 de procente de moldoveni. Noi suntem moldoveni: din 4 conducători ai Sovietului Suprem, 3 suntem moldoveni și un ucrainean. Prezidentul este rus, iar vicele lui e moldovean. Noi, sute de ani, am trăit într-un spațiu geopolitic cu popoarele slave și nu ne putem mișca împreună cu Moldova în cu totul altă direcție.

Sau să luăm altă situație. Pe data de 31 august, Moldova sărbătorește ziua „Limba noastră cea română și sfântă”. În rusește această denumire sună cam așa: „Naș iazîk rumânskii i sveatoi”. Noi avem divergențe principiale cu Moldova în această problemă. Noi considerăm că limba poporului moldovenesc este limba moldovenească. În chiar Constituția Moldovei e scris că limba oficială e limba moldovenească, dar cu toate acestea, toți, inclusiv, Lucinschi, încalcă Constituția. V-ați putea imagina, de exemplu, că președintele Rusiei iese și spune că noi suntem ruși, dar limba noastră e, să zicem, ucraineană. Nouă ne spun uneori: hai, uniți-vă cu Moldova, ce aveți de împărțit? Să ne unim, ca deasupra noastră să fluture steagul ista al românilor? Noi încă pe când eram deputați la Chișinău le spuneam: bine, dragii noștri, lasă să fie acest treiculor, dar de ce numaidecât trebuie să coincidă milimetru cu milimetru cu cel de peste Prut? Haideți să facem o culoare mai lată, haideți să facem ceva pe diagonală, ei însă se uitau cu bătaie de joc la noi și intenționat l-au adoptat așa. Noi nu putem lăsa să fluture deasupra capetelor noastre acest flag, când știm că și tatăl meu, ca și alte sute de mii de tați și de bunei, au fost împușcați și înecați în Nistru sub acest drapel în timpul ocupației românești. Anume în Rusia ne puneau această întrebare: ce vă tot legați de drapelul ista? Eu însă le spuneam: dar dacă vouă, rușilor, v-ar arbora pe turnul Spaski svastica cu care au venit hitleriștii în timpul războiului? Tricolorul e aceeași svastică pentru că Moldova și Ucraina erau sub protectoratul României. Și noi i-am rugat să prefacă steagul, ca să fie ceva comun, dar degeaba.

