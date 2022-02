Grosu acuză conducerea „Moldovagaz”: Deget de deget nu bate pentru a găsi o soluție

Igor Grosu, acuză conducerea „Moldovagaz” că nu întreprinde nimic pentru a identifica soluții, împreună cu compania-mamă „Gazprom”, pentru această perioadă complicată pentru Republica Moldova.

Parlamentarul se arată nemulțumit de gestul „neprietenesc” a Rusiei care ține să readucă aminte lunar Republica Moldova că are de plătit în avans, accentuând că asta e o decizie politică și că compania rusească are o altă atitudine față de actuala guvernare pro-europeană, în comparație cu fosta guvernare, transmite Știri.md cu referire la deschide.md.

„Este o realitate pe care toți o trăim, suntem afectați toți, nu numai Republica Moldova, toate țările, de o creștere a prețurilor la gaze, la carburanți, la materialele de construcție ș.a.m.d. Din păcate, noi suntem importatori de toate lucrurile acestea pe care vi le-am spus și asta inevitabil influențează prețurile. M-ați întrebat dacă ținem situația sub control, sigur că o ținem sub control. Drept dovadă – avem gaze, asigurăm de fiecare dată, înțeleg că data de 20 a fiecărei luni e o dată cu emoții, partenerii... Furnizorul principal... Cel care livrează, Gazprom-ul, începând cu anul trecut, în raport cu guvernarea actuală, hai să zicem așa cum este, are un tratament mai special, nu așa de preferențial cum era până atunci, de aceea ne creează emoții în plus. Eu cred că e neprietenesc acest gest și am spus-o cu o altă ocazie, malul drept tot timpul și-a onorat factura, poate uneori cu mici întârzieri, dar noi onorăm factura. E o decizie mai mult decât comercială, e o decizie politică, până la urmă, și noi, toată lumea cu gândire critică înțelege foarte bine lucrul acesta. Noi o să ne onorăm angajamentele, clauzele contractuale, guvernul o să vină de fiecare dată și o să ajute cetățenii – atenție! – nu Moldovagaz, care este compania Gazprom-ului și care, în opinia mea, deget de deget nu bate pentru a deveni mai vocală și împreună cu compania-mamă să găsească o soluție pentru perioada aceasta complicată în care ne aflăm noi, pentru că prețurile la gaze nu sunt normale, ele sunt anormale”, a spus Grosu în cadrul unui interviu.

Referindu-se la sugestiile taberei socialiștilor, care au spus că guvernarea ar trebui să renegocieze un acord cu Gazprom, Grosu a ținut să readucă aminte că în fruntea „Moldovagaz” se află anume reprezentantul socialiștilor, care, pe timpul guvernării lor a schimbat modalitatea de livrare a gazului și modalitatea de plată către SAP „Gazprom” pentru gazele naturale, potrivit stiri.md.

„Tabăra socialistă, comunisto-socialistă îi ipocrită și fățarnică, ca să spun așa, mai pe înțelesul oamenilor, pentru că-i reprezentantul lor de la Moldovagaz și pe timpul guvernării lor s-a schimbat modalitatea de livrare a gazului, inclusiv clauza asta cu data de 20 și jumătate de lună”, a menționat parlamentarul.

Fiind întrebat de ce nu s-a renegociat acest aspect, Grosu a menționat: „Pentru că guvernarea PAS este de altă orientare, proeuropeană, și cumva nu suntem pe aceeași lungime de undă cu cei care ne furnizează gazele, și lucrul acesta toată lumea îl înțelege, de aceea socialiștii sunt ipocriți în tot ce spun”.

Parlamentarul a anunțat, în acest sens, că se poartă discuții privind renegocierea unui nou acord cu Gazprom.

„Bineînțeles că noi o să încercăm și o să depunem tot efortul și pe platforma comisiei interguvernamentale moldo-ruse, care trebuie să-și reia activitatea începând cu luna martie, știu că se poartă discuții să se pregătească...”, a menționat Grosu.