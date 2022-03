Grosu: Apropierea R. Moldova de UE și obținerea statutului de țară candidat la aderare, nu presupune renunțarea la neutralitate

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Vremea nu va prezenta modificări majore. Noaptea izolat vor continua să cadă precipitații slabe, predominant sub formă de lapoviță. Din acest motiv pe drumuri se va forma ghețuș....

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

La 8 martie 1441 are loc prima menţiune documentară a postelnicului în Principatul Moldova.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Vă amintim că, ieri, 7 martie, cele 27 de state, membre ale Uniunii Europene , au convenit să inițieze procesul de consultări privind o eventuală aderare a Georgiei, Ucrainei și Republicii Moldova la blocul comunitar. Decizia are loc după ce cele 3 țări au depus cereri de aderare la comunitatea europeană.

„Noi am venit cu un apel către toți ca în această perioadă complicată să lăsăm la o parte tentativele de a ne arăta mușchii politici și să nu ne preocupăm de ratingul nostru politic. În situația actuală partidele ar trebui mai puțin să se uite la poziția din clasamentul politic. Toată lumea trebuie să se mobilizeze pentru a depăși această situație. Va veni campania electorală și atunci își vor da frâu liber fanteziilor electorale, acum nu este cazul. În mare parte, am văzut că majoritatea partidelor a înțeles acest mesaj. Doar unele mai șchiopătează”, a mai spus Grosu.

Igor Grosu spune că în contextul crizei de securitate din regiune, orice inițiativă ce are menirea de a destabiliza situația este contraindicată.

„În Constituție avem scris că suntem un stat neutru, este angajamentul și decizia noastră. Calitatea de membru al Uniunii Europene nu înseamnă calitatea de membru NATO. Prin comportamentul nostru noi contribuim la tot ce înseamnă securitate la hotarul Uniunii Europene. Am reușit prin deciziile noastre să păstrăm calmul și să fim bine organizați. Toate speculațiile la acest subiect au menirea de a induce o stare de tensiune. De la începutul războiului observăm numeroase tentative de a intoxica mediul informațional. De asta intervenim foarte prompt când auzim tot felul de minciuni legate de acțiuni militare. Aspirațiile de integrare europeană nu ne obligă să ne schimbăm statutul de neutralitate”, a declarat Igor Grosu în cadrul unei emisiuni de la PrimeTV.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

