Grozavu îl atacă DUR pe Chirtoca: „Nu dispun de imobile în oraș, de afaceri, nu blochez drumuri publice, nu construiesc în zona istorică"

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Ieri, Deschide.MD a publicat o știre pe surse, prin care am informat despre faptul că doi dintre cei șase pretendenți la șefia Poliției Naționale ar urma să fie excluși din concurs. Asta după ce s-a stabilit că unul este vizat într-un dosar penal , iar altul nu are vârsta...

Procurorul general Eduard Harunjen a anunțat că a fost inițiat un proces penal pe numele deputatului Ilan Șor, pe faptul că el ar fi părăsit ilegal teritoriul R. Moldova, în timp ce se afla sub control judiciar.

Grozavu a ținut să-l critice pe consilierul PCRM, Vasile Chirtoca: „Eu, spre deosebire de Chirtoca, poate din păcate pentru mine, nu dispun de imobile în oraș, de afaceri, nu blochez drumuri publice, nu construiesc în zona istorică, nu promovez agenți economici. Nu eliberez și nu am eliberat în nume propriu. O autorizație este un lanț întreg. Dosare penale nu este cel mai mare pericol, acolo unde nu ai avut nicio atribuție asta se va demonstra."

