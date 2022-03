Gruparea de hackeri Anonymous au piratat televiziunile de stat rusești: „Noi milităm împotriva războiului. Rușilor, manifestați împotriva genocidului în Ucraina”

Gruparea de hackeri Anonymous susține că au piratat televiziunile de stat din Rusia pentru a difuza imagini ale războiului din Ucraina. Pe contul de Twitter Anonimous a anunțat că grupul este implicat în „cea mai mare operațiune dintotdeauna”.

Potrivit Anonymous, hackerii a spart serviciile rusești de streaming Wink și Ivi și canalele TV în direct Rusia 24, Channel One, Moscow 24 pentru a difuza imagini din Ucraina.

Astfel, pe ecranele rușilor au apărut imagini de pe câmpurile de luptă din Ucraina dar și un mesaj alb pe negru:

„Noi suntem simpli cetățeni ruși. Noi milităm împotriva războiului. Rusia și rușii sunt împotriva războiului. Acest război a fost declanșat de regimul autoritar și criminal al lui Putin, din numele cetățenilor simpli. Rușilor, manifestați împotriva genocidului în Ucraina”.

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU

De asemenea, hackerii au vizat radioul militar rusesc.Într-o postare separată pe contul de Twitter, grupul a spus că este implicat „în cea mai mare operațiune Anonymous dintotdeauna”, adăugând că membrii grupului sunt îngrijorați de faptul că unele guverne ar putea să vadă acest lucru ca pe o amenințare și să efectueze operațiuni de tip fals flag pentru a o discredita.

„Amintiți-vă de noi când diverse puteri își îndreaptă atenția către noi, pentru că se va întâmpla”, a spus Anonymous.

„Putem schimba lumea în bine. Aceasta a fost scopul întotdeauna”.

We abhor violence. We are anti-war. We are against police brutality. We have raised our fists in the air to stand against aggressor's time and time again. We would never choose to hurt anyone physically. Understand this and know this if any government says otherwise. (cont)