GUVERN /// Ministrul Justiției transmite CSP-ului lista candidaților pentru funcția de PROCUROR GENERAL

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Andrei Manică în vârstă de 31 de ani este originar din satul Tartaul, raionul Cantemir și este tatăl a două fetițe, una de nouă ani și alta de aproape doi ani. Pentru a scăpa cu viață, bărbatul are nevoie de un transplant de măduvă osoasă cu celule stem compatibile....

Te-ai indragostit pana peste cap de partenerul tau de cuplu si simti ca il vrei pentru totdeauna? Zodia in care s-a nascut poate spune multe despre el! Si mai ales despre preferintele sale cand vine vorba despre o partenera „pe viata”. Sa iubesti nu este usor. Iar sa fii trup...

Un automobil de model Dacia Duster al serviciului vamal a intrat, ieri, intr-o rastignire, la Vulcanesti. Potrivit gagauzinfo.md, accidentul s-a produs ieri, in localitatea Cismichioi.

„Am făcut o analiză a situației privind așa-zisa anulare a concursului pentru selectarea candidaturilor pentru funcția de procuror general. Nu spun întâmplător așa-zisa, fostul ministru a încălcat grav legea și într-un mod extrem de direct și total în dezacord cu calitatea pe care trebuia să o aibă un ministru al Justiției de apărător și promotor al legii. În minister nu am găsit niciun act care să indice temeiul legal prin care concursul să fi fost stopat sau anulat. Avem de a face cu o situație extrem de gravă. Pe de o parte, societatetea a fost mințită și indusă în eroare privind existența unei decizii de anulare a concursului, pe de altă parte, avem de a face cu o gravă ilegalitate, fostul ministru a încălcat termenul prin care trebuia să trimită candidaturile preselectate la CSP. Avem încă un aspect total negativ, modul în care fostul ministru a desconsiderat comisia de profesioniști care a preselectat candidații. Cred că fostul ministru a ales ilegalitatea care i s-a părut mai mică. Dacă emitea o decizie de anulare a concursului, oricum încălca legea, așa că probabil a preferat să nu-l anuleze, ci să nu transmită rezultatele concursului către CSP”, a punctat ministrul.

