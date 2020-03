Guvernarea Dodon (Chicu) ASCUNDE informații / Un medic anestezist-reanimatolog care a resusciat un pacient bolnav este INFECTAT cu coronavirus

Un medic din secția de reanimare de la Spitalul Clinic Republican a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19.

Informația a fost confirmata pentru PRO TV de directorul Spitalului Clinic Republican, Ciubotaru Anatol.

"Doctorul era de garda când starea pacientei s-a agravat și a fost nevoit sa o treacă la respirație dirijata, a intubat-o. Dupa cum descriu cei din China, Coreea, acesta este cel mai riscant moment când poate sa se molipsească medicul, atunci când are loc intubarea pacientului", ne-a spus directorul Spitalului Clinic Republican.

Ciubotaru Anatol spune ca medicul primește tratament, iar starea acestuia este de gravitate medie, cu dinamica usor pozitiva.

"Medicii care au fost in acea tura sunt in carantina. Sase la numar. Medicul era in costum de protectie, insa, si-a scos ochelarii de pe ochi, caci i-au transpirat. Probabil in aceasta perioada s-a transmis virusul", spune Ciubotaru Anatol.

