Guvernarea Dodon/Chicu va distruge producătorul autohton de legume? SUNTEM DISPERAȚI – am investit, creștem, dar CE VOM FACE CU ROADA?

„Până acum, am vândut căpșunele pe piața locală. Avem circa jumătate de hectar de sere în care le producem. Nu știm ce să facem în continuare, sperăm să treacă totul cu bine. La începutul lunii mai deja planificăm să recoltăm, dar ce să facem mai departe nu știm. Piețele nu funcționează. Să colaborăm cu supermarketurile ne este foarte greu, noi nu avem suficiente brațe de muncă pentru a condiționa corespunzător cerințelor acestora. Ne era mult mai ușor să vindem direct celor de la piață, acum oferta pentru magazine va fi foarte mare”,a spus Victor Diaconu, producător de căpșune în sere, Costești, Ialoveni.

„Suntem mai mulți producători de culturi în câmp închis în zonă. O persoană care produce flori în sere deja este afectată și, probabil, va falimenta. Nu au unde vinde, nimănui nu-i arde de flori. Sperăm, cel puțin, să nu ne invadeze importurile. Sectorul legumicol din Moldova este pus pe brânci de ani buni, în condițiile în care nu mai avem brațe de muncă, iar aceasta e o nouă lovitură. Ne-ar putea salva doar lipsa importurilor. Investițiile sunt de peste 200-300 de mii de lei per hectar în sere, iar alții importă legume și le vând ușor pe piața locală. Autoritățile trebuie urgent să intervină, altfel nu vom mai avea acest sector”, a spus Sergiu Goncearuc, legumicultor.

„Acum vindem verdețuri, cererea a scăzut mai mult de jumătate. Avem 6 hectare de seră. Prima recoltă de varză va fi obținută la începutul lunii mai. Vindem pe piața autohtonă. Este o problemă majoră: producem, dar nu știm ce vom face cu ceea ce producem. Am mai discutat cu unele rețele de magazine, însă nu am primit un răspuns concret. Mai puține magazine lucrează acum. Avem cheltuieli foarte mari”, a menționat Igor Burlea, producător de legume.

„Inițial, planificam să plantez cartof timpuriu, însă nu știu ce să fac. Totul este pregătit, lucrările merg în toi. Pe lângă faptul că produc legume, consult și alți fermieri, pot să vă spun că toți sunt disperați. Mulți planificau de Paști deja să comercializeze, dar unde să o facă? Majoritatea producătorilor mari lucrează cu supermarketurile, însă oricum toți vom fi afectați. În câmp deschis cheltuielile de producere sunt de circa 50-60 de mii de lei per hectar, iar în sere de câteva ori mai mari. Nu știu ce va fi. Anul acesta vântul a distrus o parte din sere, iar acum deja nu vom avea nici piață de desfacere ”, a menționat Oleg Danilescu, producător de legume, Telița, Anenii Noi.

