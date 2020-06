Guvernul belgian va oferi 10 călătorii gratuite cu trenul pentru a încuraja turismul național și de a stimula economia

Guvernul belgian a anunțat sâmbătă că va oferi 10 călătorii gratuite cu trenul tuturor cetățenilor săi. Măsura are rolul de a încuraja turismul național și de a stimula economia, pe măsură ce restricțiile anti-COVID se relaxează, scrie CNN. Călătoriile gratuite fac parte dintr-un pachet de măsuri care să sprijine economia națională. Alte măsuri includ o reducere a TVA, ajutor social mai mare și 300 €, deductibili din taxe, pe care angajatorii îi pot oferi angajaților pentru a fi folosiți în restaurante, la teatru, muzee sau excursii.

Actualitate 8 Iunie 2020, ora: 12:19

