Guvernul britanic al lui Boris Johnson doreşte controale vamale depline pentru bunurile din UE (presă)

The Daily Telegraph mai scrie în articolul că Bruxellesul i-a prezentat Londrei o notă de plată de 1,09 miliarde de lire sterline tocmai la momentul ieşirii din UE, în urma recalculărilor operate în baza unui PIB mai mare şi a facturilor de TVA.

"Plănuim controale depline pentru toate declaraţiile de import-export din UE, declaraţiile de securitate, controale privind sănătatea animală şi toate bunurile de supermarket care trec prin posturile de inspecţie de la frontieră", a declarat o sursă guvernamentală de rang înalt sub acoperirea anonimatului.

Premierul britanic Boris Johnson se pregăteşte să introducă controale vamale şi la frontieră depline pentru toate bunurile din UE care intră în Regatul Unit după Brexit, într-o tentativă de a pune presiune pe blocul comunitar în negocierile comerciale, relatează ziarul The Daily Telegraph, preluat de Reuters şi Press Association, scrie Agerpres.

