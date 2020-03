Guvernul Chicu a lăsat de IZBELIȘTE autoritățile locale în lupta cu virusul COVID-19

Iata horoscopul zilei de azi MARTI 24 MARTIE 2020 ; azi avem Luna Noua in Berbec, oameni buni ! In mijlocul atator evenimente astrale intense, cu energii puternice si pe alocuri conflictuale, Luna Noua ne aduce raza de speranta. O asteptam cu totii pentru ca avem nevoie de energii de nou...

Viorel Furdui: „Pe termen scurt trebuie să existe o comunicare mult mai bună cu autoritățile publice locale la toate nivelurile, nu numai cu administrațiile locale de nivelul doi, dar și de nivelul întâi, pentru că autoritățile locale de nivelul întâi trebuie să fie auzite, pentru că, repet, ei sunt pe linia întâi a luptei cu această pandemie. În al doilea rând, trebuie urgent de restabilit un dialog la nivel național sau instituționalizat, cum îi spunem noi, între Congresul Autorităților Locale și Guvern pentru a discuta pe termen mediu diferite inițiative năstrușnice care au apărut la nivelul unor autorități publice sub influența unor cercuri dubioase pentru a le opri elanul acesta care ar prejudicia bugetele locale, autoritățile publice locale și, în al treilea rând, sigur că noi trebuie în Republica Moldova, ținând cont de lecțiile pe care ni le oferă această situație de criză, trebuie să începem o discuție foarte serioasă privind reforma administrației publice locale, privind consolidarea autonomiei locale și descentralizarea pentru a avea într-o perioadă previzibilă de timp o administrație publică locală înzestrată cu tot ce este necesar pentru a face față atât acestei probleme în care ne aflăm acum, dar și pe viitor obiectivelor care țin de dezvoltarea comunităților locale, întoarcerea cetățenilor ș.a.m.d.”

Viorel Furdui: „Foarte bună întrebare și vă mulțumesc pentru ea în mod special, deoarece cu siguranță din partea Congresului Autorităților Locale există toată deschiderea și noi chiar în această perioadă cu unii miniștri responsabili de această situație comunicăm și am pus la dispoziția lor toate capacitățile și posibilitățile noastre de a ajuta. În schimb, ceea ce am văzut în ultimele trei luni ne miră foarte mult atitudinea unor conducători ai guvernului. Pur și simplu, avem impresia că există o reticență și o lipsă de comunicare suficientă, în pofida tuturor inițiativelor ca care vine Congresul Autorităților Locale pe diferite direcții. De aceea, noi credem că aici există loc pentru mai bine și fără un dialog cu adevărat efectiv va fi foarte complicat de mișcat lucrurile.”

Europa Liberă: Unii primari au fost admonestați de cei de la centru. Am urmărit declarațiile premierului Ion Chicu, care a spus că nu ar trebui să se grăbească autoritățile locale, fără a-și coordona acțiunile cu puterea centrală atunci când vine vorba de carantină, de măsuri ieșite din comun.

