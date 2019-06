Guvernul Filip demisionează: Nu vrem să se mai facă presiuni pe oameni demni cum sunt medicii, polițiștii sau profesorii

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Moșii de vară 2019 Sâmbăta Morților. Mosii de vara sau Sambata Mortilor de dinaintea Rusaliilor este o sarbatoare in care se face pomenirea mortilor.

Sezonul cald aduce numeroase alimente proaspete pe care trebuie să le includem în dieta noastră. Fructe şi legume din abundenţă, proaspete şi delicioase, toate reprezintă o variantă ideală şi sănătoasă pentru zilele de vară. În plus, multe dintre fructele şi legumele de...

