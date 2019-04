Guvernul italian a confirmat scenariul pesimist legat de evoluția economiei în acest an

O persoană din Europa pierde, în medie, doi ani din viață din cauza efectelor aerului poluat, arată un articol publicat în The European Heart Journal, în data de 12 martie. În perspectivă, aerul poluat poate cauza anual mai multe decese decât fumatul, consideră...

Prepoziţiile sunt nişte instrumente gramaticale cu ajutorul cărora se face legătura între cuvinte - pe, la, peste, sub, datorită, între ş.a., fiecare apărând într-un anumit tip de sintagme, acceptate de uzul general.

Atât Banca Italiei, cât și FMI au previzionat o creștere economică de 0,6% pentru Italia în acest an, mai puțin de jumătate din creșterea prognozată pentru cele 19 state din zona euro.

De altfel, la sfârşitul săptămânii trecute, ministrul italian al economiei, Giovanni Tria, a vorbit despre posibilitatea unei creşteri nule anul acesta. Comisia Europeană, care anticipa în februarie un PIB mai mare cu 0,2% decât cel realizat de Italia în 2018, îşi va revizui prognoza în mai. Italia a intrat în recesiune la finalul anului 2018, un an marcat de instabilitate politică, împrumuturi scumpe și modificări fiscale. Scăderea de 0,2% din ultimul trimestru al anului trecut vine după o scădere de 0,1% în trimestrul precedent, arată datele oficiale publicate la Roma. Contractarea economiei de la finalul anului a fost mai mare decât se anticipase anterior și va pune și mai multă presiune pe coaliția de guvernământ, care deja se clatină.

Consecința acestor politici a fost că Italia este singura țară din UE care a intrat în recesiune la finalul anului trecut, iat cifrele nu arată bine nici pentru acest an.

După o reuniune la Roma, membrii Cabinetului italian au redus estimarea de creștere economică pentru acest an la doar 0,2%, de la 1%, ținta de creștere stabilită anterior.

