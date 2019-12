Guvernul României a majorat SALARIUL MINIM la 5431 lei MDL (1346 RON)

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat vineri că a fost aprobată hotărârea de guvern care prevede ca salariul minim pentru anul viitor să fie de 2.230 de lei.

"În şedinţa de guvern de astăzi am aprobat hotărârea de guvern care prevede ca salariul minim pentru 2020, este vorba de salariul fără studii superioare, acela rămânând în cuantumul aferent anului în curs, să fie de 2.230 de lei, respectiv, aceasta rezultă într-un venit mediu de 1.297 ( de fapt, netul va fi de 1.346 de lei -n.r.), ceea ce înseamnă o creştere de 83 de lei pentru fiecare salariat", a spus ministrul Muncii Violeta Alexandru, la Palatul Victoria, citată de Agerpres.

Ea a adăugat că hotărârea de guvern aprobă "nu numai un cuantum de salariu, dar şi o analiză" pe care a făcut-o împreună cu echipa Cancelariei premierului şi cu Comisia Naţională de Prognoză.

"Echipele au lucrat la o fundamentare care să arate din punct de vedere obiectiv că această creştere ţine cont de rata inflaţiei, dar şi de indicele de productivitate. În aceste săptămâni, atât eu, cât şi colegii mei am fost implicaţi în consultări active cu toţi partenerii sociali (...). Patronatele şi sindicatele ne-au prezentat punctele dânşilor de vedere. Am fost deosebit de interesată ca în procesul de consultare publică să promovez proiectul de hotărâre de guvern pentru ca toate părţile interesate (...) să îşi poată expune părerea şi am ţinut cont de aceste păreri, le-am parcurs pe toate şi le-am integrat în textul final", a menţionat aceasta.



Guvernul a introdus pe ordinea de zi a ședinței de vineri hotărârea privind creșterea salariului minim brut pe țară la 2.230 lei lunar începând cu data de 1 ianuarie 2020, ceea ce reprezintă o creștere de 7,2% față de luna decembrie 2019.

Începând cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se menține la 2.350 lei lunar.

În anul 2019 tariful orar este de 12,43 lei/oră pentru un program complet de lucru, iar în anul 2020 tariful orar va fi de 13,327 lei/oră. Pentru cei cu studii superioare, tariful orar corespunzător acestui salariu este de 14,044 lei/oră pentru un program complet de lucru.

Potrivit Guvernului, la stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2020 la valoarea de 2.230 lei s-a avut în vedere o formulă de calcul care ia în considereare rata inflației și creșterea reală a productivității muncii pe persoană, precum și factori de corecție în funcție de dinamica creșterii economice.

În prezent, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este stabilit la 2.080 lei lunar.

În România beneficiază de salariul minim brut garantat în plată de 2.080 lei un număr de 1.370.232 de salariați, ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 24% din numărul total de salariați activi -5.631.757. La aceștia se adaugă un număr mic de funcționari publici (33 salariați). Față de aceste categorii, pentru sectorul construcții, de salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit la 3.000 lei beneficiază un număr de 310.778 angajați.