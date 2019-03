Guvernul României se gândește să legalizeze canabisul în scop medical. Ce țări au mai făcut-o

Primăvara astronomică, pentru toată emisfera nordică, începe odată cu echinocţiul de primăvară, care are loc în 2019 pe data de 20 martie, iar în emisfera sudică a Pământului, fenomenul fiind invers, marchează începutul toamnei astronomice. În regiunile polare din emisfera...

Astăzi are loc prima ședință de constituire a noului Parlament, ales de popor pe 24 februarie. Cu această ocazie, liderii blocului ACUM au decis să organizeze o acțiune cu participarea susținătorilor lor. Astfel, în jurul orei 12.00, în fața clădirii Parlamentului...

Amânarea ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană este doar un ”plasture” dacă problemele de profunzime rămân nerezolvate, a declarat joi șefa districtului financiar City Of London, Catherine McGuinness, citată de Reuters.

Radu Tincu - medic primar ATI toxicologie: „Aici sunt foarte multe discuții contradictorii. Unele atestă eficacitatea, altele o infirmă. Nu trebuie să ne imaginăm că de mâine mergem la farmacie și îl cumpărăm ca pe o aspirină. Va fi strict sub supraveghere medicală”.

Dan Vîlceanu - deputat PNL: „Nu cred că am depășit discuția de principiu, dacă românii sunt de acord să fie legalizate drogurile ușoare sau nu, pentru că odată ce începit discuția asta, vă garantez că părerile o să devină mai tranșante”.

