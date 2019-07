Guvernul Sandu a decis cum va fi organizat concursul pentru selectarea judecătorilor Curții Constituționale. Cine va face parte din COMISIA de CONCURS

Guvernul Sandu a aprobat astăzi Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru selectarea candidaţilor la funcţia de judecător al Curţii Constituţionale din partea Guvernului.



Potrivit Maiei Sandu, concursul va fi organizat şi desfăşurat de către Comisia de concurs, constituită după cum urmează: prim-ministru, ministru al Justiţiei, secretar general adjunct al Guvernului responsabil de actele guvernamentale, Avocatul Poporului sau un reprezentant delegat de Avocatul Poporului, doi reprezentanţi ai societăţii civile delegaţi de Platforma Societăţii Civile pentru Parteneriatului Estic, un fost judecător al Curţii Constituţionale cu reputaţie ireproşabilă şi un doctor în drept cu reputaţie ireproşabilă. Comisia va fi asistată de un psiholog și un specialist în managementul resurselor umane.

Concursul va avea două etape: competiția dosarelor și interviul.

De menționat că, candidatul la funcţia de judecător al Curţii Constituţionale trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) are domiciliul în ţară;

c) are pregătire juridică superioară;

d) are înaltă competenţă profesională;

e) are o vechime de cel puţin 15 ani în activitatea juridică, în învăţământul juridic superior sau în activitatea ştiinţifică;

f) nu a atins vârsta de 70 de ani;

g) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică;

h) are reputaţie ireproşabilă.