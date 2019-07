GUVERNUL SANDU A DECIS! / PSRM-ul va putea fi finanțat DIRECT de la Moscova

Maia Sandu a anunţat că cetăţenii Republicii Moldova care sunt stabiliţi peste hotarele ţării vor putea face donaţii finanicare partidelor politice din ţară. Premierul spune că diasporă era discriminată atunci când puteau să candideze la algeri în Moldova, dar nu puteau să-şi cheltuie banii munciţi în străinătate. De asemnea cetăţenii aflaţi peste hotarele ţării, ar putea să-şi exercite dreptul la vot cu paşapoartele expirate, pe parcursul a două zile. Proiectul de lege a fost avizat pozitiv de membrii Guvernului de la Chişinău şi urmează să fie prezentat Parlamentului.



Potrivit ei, cetăţenii ţării au dreptul să fie membri ai partidelor politice, chiar dacă nu sunt în Republica Moldova, au dreptul să candideze, dar nu au dreptul să facă cheltuieli politice. „Şi noi am avut acelaşi lucru în campanie electorală. Pe de o parte, omul dacă este din diasporă are dreptul să candideze în Parlamentul Republicii Moldova, dar nu are dreptul să cheltuie banii cinstit. Acum am eliminat această ilegalitate, am corectat dreptul cetăţenilor”, a declarat prim-ministra.

Autorii proiectului propun ca cetăţenii din diasporă să poată vota atât cu buletinul de identitate valabil, cât şi în baza paşaportului cu termen de valabilitate expirat.

„Această propunere pare a fi una justificată în contextul în care cetăţenii din afara ţării, spre deosebire de cei din ţară, trebuie să parcurgă o distanţă lungă până la secţiile de votare, iar oferirea acestora a două zile pentru votare ar fi de natură să stimuleze o participare mai largă a diasporei la procesul electoral".

http://tvrmoldova.md