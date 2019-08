Guvernul se încurcă în declarații despre schimbările de la Aeroportul Chișinău

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

Deputatul ACUM, Lilian Carp a declarat că a luat o decizie finală în ceea ce privește plecarea sau rămânea sa în cadrul alianței de guvernare. Totuși, spune alesul, un răspuns cert va oferi peste puțin timp, întrucât are o serie de așteptări și vrea să...

Retailerul online elefant.ro anunță majorarea capitalului social cu aproximativ 1,7 milioane euro. La majorare au participat toți acționarii companiei. În urma acestei operațiuni, investiția istorică în companie se apropie de 20 de milioane de euro. In ultimii sase ani,...

Dupa ce Igor Dodon a iesit in fata presei si a prezentat reforma justitiei desenata pe o foaie A4, reactiile internautilor nu au incetat sa apara. Cele mai multe meme-uri, au aparut la o postare a emisiunii Lumina. „Hai sa vedem ce alte mesaje (ascunse) ar avea pentru noi acest Presedinte...

Astfel, comunicatul Guvernului scoat la iveală și confirmă că Maia Sandu și Vadim Brânzan au avut discuții directe cu reprezentantul „NR Investments Ltd”, însă au ținut totul în taină, or despre această întâlnire opinia publică nu a fost informată.

„Prim-ministrul Maia Sandu și Ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brînzan, i-au comunicat reprezentantului companiei NR Investments Ltd. că contractul de concesiune este unul abuziv și are probleme serioase de legalitate, accentuând că acesta este în prezent examinat la procuratură” se arată în comunicat.

