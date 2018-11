Probabilitatea unui acord real între Rusia și Japonia în diferendul lor teritorial privind sudul insulelor Kurile este negativa si dpdv matematic tinde spre zero. În ultimele decenii la Moscova s-au spus prea multe ”patriotisme” despre ”inseparabilitatea...

Firmele din Germania scot la concurs peste 500 de joburi, unele dintre ele fiind plătite cu până la 74.000 de euro brut pe an.

Insa ideea anularii datoriilior bancare ale populației a fost lansata de Grigol Vashadze, candidat unic al opozitiei la funcția de președinte. El a anuntat in campania sa electorala că obligațiile cetățenilor din „lista neagră” trebuie rascumpărate de stat, iar cetățenii să fie scutiți de datoria achitarii creditelor.

În ajunul celei de-a doua runde a alegerilor prezidențiale din Georgia, guvernul de la Tbilis a decis să „anuleze” datoriile bancare ale populatiei, in principal a datornicilor aflati în așa-numita „listă neagră” (biroul de credit), a anunțat luni premierul Mamuka Bahtadze, scrie „Georgia Online”.

