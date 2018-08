Hackerii ruși l-au atacat pe Patriarhul Ecumenic Bartolomeu

Hackerii ruși încearca de mai mulți ani să spargă e-mailurile cailor bisericilor ortodoxe din lume, scrie The New York Times, care citeaza o informatia data de Associated Press.



Printre obiectivele hackeri ruși au fost și asistentii Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, care este adesea numit primul între liderii ortodocși egali. El este cel care, de altfel, examinează în prezent cererea autoritatilor de a Kiev de acordare a autocefaliei Bisericii ucrainene, pentru a scape astfel de sub controlul Patriarhiei Moscovei.

Bartolomeu nu folosește poșta electronică, dar la ea apeleaza in mod activ asistenții lui, ale căror conturi au fost supuse unor tentative de spargere. Toți cei vizati de hackeri sunt intr-un fel sau altul implicați în analizarea cererii ucrainene.





AP citeaza aproape 5.000 de adrese de e-mail, care au fost transmise ca dovada de către compania Secureworks. Se presupune că atacurile cibernetice au fost efectuate de gruparea Fancy Bear, pe care procurorul special Robert Mueller a acuzat-o că a intervenit în alegerile americane.

Biserica Ortodoxă Rusă a refuzat să comenteze informatia AP, iar oficialii ruși au facut trimitere la declarațiile anterioare ale Kremlinului privind neimplicarea în activitățile gruparii Fancy Bear.

În aprilie, Sinodul Patriarhiei Ecumenice a acceptat sa examineze cererea președintelui Ucrainei Petro Poroșenko adresata lui Bartolomeu de a emite un Tomos care sa confere autocefalie pentru Biserica Ortodoxă Ucraineană. O decizie favorabila a patriarhului Constantinopolului va slăbi pozițiile Moscovei, care influnteaza Ucraina prin intermediul bisericii și va consolida statalitatea Ucrainei.

Patriarhia Moscovei considera cererea de autocefalie a autorităților ucrainene drept amestec în afacerile bisericești.

