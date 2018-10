Hackerul Guccifer a fost eliberat condiționat

Lazăr a declarat în diverse interviuri că ar fi spart serverul privat al fostului secretar de stat american Hillary Clinton de la locuinţa acesteia din Chappaqua, New York, însă oficiali ai serviciilor de securitate naţională au respins afirmaţiile acestuia, pe care le-au calificat drept nefondate.

Pe de altă parte, pe 10 septembrie, Curtea de Apel Alba Iulia a admis cererea de extrădare în Statele Unite ale Americii a hackerului Marcel Lehel Lazăr, predarea acestuia fiind amânată până la data punerii în libertate ca urmare a liberării condiţionate sau a executării până la termen a pedepsei de 7 ani închisoare pe care o are în România.

Tribunalul Hunedoara a dispus marţi liberarea condiţionată din Penitenciarul Deva a hackerului Marcel Lehel Lazăr, cunoscut şi sub apelativele de "Guccifer" şi "Micul Fum", bărbatul fiind condamnat la 7 ani de închisoare pentru că a spart conturile de e-mail ale mai multor personalităţi din România şi SUA.

Copyright © 2006 - 2018 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 23 Octombrie 2018, ora: 08:31

Un dispozitiv exploziv a fost găsit luni într-o cutie poştală din apropierea locuinţei din New York a miliardarului George Soros, ţinta preferată a militanţilor de dreapta din Statele Unite şi Europa de Est, a anunţat The New York Times citând surse din poliţie.