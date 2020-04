„Halate de unică folosință nu avem, nu putem găsi dezinfectant. Ne-au trimis la război, dar numai cu bastoane în mână”

„Este ca și cum ne-au trimis la război, dar numai cu bastoane în mână”, spune medicul Nicolae Lupu, de la Călărași, într-un reportaj publicat se site-ul Sănătate INFO.

”Trei dintre cei patru medici de familie de la Vita Med Prim din Călărași sunt pensionari. Muncesc din greu, pentru că deservesc patru sate: Peticeni, Tuzara, Novaci și Seliște. Șeful Centrului, medicul Nicolae Lupu are 68 de ani. „Mănuși avem, că am procurat vreo 10 000 încă înainte de a începe epidemia. Halate de unică folosință nu avem, așa că le purtăm pe acelea obișnuite. Am mai cumpărat dezinfectant, iar sâmbătă facem curățenie ideală. Nu putem găsi dezinfectant. Avem noroc că este aproape fabrica de vin și ne-au adus câțiva litri de spirt cu care prelucrăm suprafețele. Aducem și de acasă spirt de 70-90 de grade și prelucrăm cu el ușile, ferestrele și podelele. Am cumpărat și spirt de la farmacie, dar îl folosim doar pentru manopere medicale. Este greu. Este ca și cum ne-au trimis la război, dar numai cu bastoane în mână”, mărturisește medicul.



