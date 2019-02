Halep se califică în sferturile Qatar Open și urcă pe locul 2 WTA. ”Voi lupta sa revin nr. 1”

“A fost un meci bun, în opinia mea. Vin din sală, aşa că nu este uşor să-mi adaptez jocul pentru afară. Dar am simţit bine mingea, am jucat bine azi, a fost un pic dificil în setul secund pentru că am fost condusă cu 3-1, dar am rămas concentrată şi mi s-a părut că am fost suficient de puternică să revin. Nu contează acum clasamentul, joc doar ca să câştig fiecare meci, intru pe teren, joc şi încerc să văd cât de bună pot fi. Dacă sunt a doua acum, voi lupta să devin numărul 1 din nou, dar acum vreau să mă bucur de tenis şi să fiu bucuroasă pe teren”, a declarat Simona Halep, la interviul de pe teren.

What a point by @Simona_Halep !🔥 #QTO2019 pic.twitter.com/KWO31bllm0

Horoscop 14 Februarie 2019, ora: 09:09

Racii par să fie cei mai productivi nativi ai zodiacului astazi. In timp ce nativii Fecioara nu prea sunt in apele lor si ar prefera sa fie oriunde altundeva, numai la serviciu nu. Vărsătorii au un as in meneca, un atu ce ii plaseaza in fata celorlalti in afaceri. Astrele ii sfatuiesc sa...